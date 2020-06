Sofia Figueiredo utilizou as redes sociais para partilhar uma fotografia do Metro de Lisboa, capturada às 07h50 desta quinta-feira, e mostrar o seu desagrado para com a impossibilidade de cumprir as medidas de distanciamento social no transporte.

"Linha amarela, hoje 25 de Junho, percurso Odivelas - Rato às 07:50. Se é para isto que implementaram novas medidas para Lisboa, não podiam estar mais longe de conhecer a realidade. Espero que fique desvendado o mistério para o aumento de casos em Lisboa", pode ler-se na publicação da internauta, que já recebeu mais de 4.000 partilhas.

Em declarações à TVI24, Sofia Figueiredo afirma que a situação não se trata de algo isolado mas sim de algo recorrente e que tem acontecido praticamente todos os dias "nas últimas duas semanas".

"Senti-me sufocada. E com receio. Trabalhei durante todo o estado de emergência e nunca tive receio, porque usava o meu carro, estacionava à porta do trabalho e não tinha contacto com ninguém. Mas agora, com as filas que há na ponte de manhã, uma vez que eu moro na Margem Sul, torna-se impossível viajar de carro e esperar uma hora na fila. Vou cheia de gel. Ando sempre com um frasco no bolso", contou à mesma fonte.