Familiares dos jovens que estiveram no parque de campismo da Galé também já estão infetados. A informação foi avançada pelo presidente da Câmara de Grândola à SIC notícias.

Recorde-se que uma festa num parque de campismo da Galé originou um surto de covid-19. Cerca de 20 pessoas estão já infetadas.

O presidente da Câmara de Grândola, António Figueira Mendes, garantiu que nenhum dos jovens, que estiveram no parque nos feriados de 10 a 14 de junho, é do concelho de Grândola. Segundo o autarca, um dos jovens já estaria infetado.

António Figueira Mendes disse ter conhecimento de que "alguns familiares também estarão infetados".

Entretanto o parque foi encerrado para que todos os funcionários sejam testados. "Decidimos fechar o parque, mas já recebemos a ordem de encerramento, para rastrearmos todos os funcionários que estão nos bares, restaurante e no supermercado que possam ter tido algum contacto com pessoas infetadas, que possivelmente andaram pelos serviços”, disse à agência Lusa Catarina Gomes, proprietária do parque de campismo da Galé, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal.

De acordo com a RTP um dos funcionários também está infetado.

Notícia atualizada pelas 13h45.