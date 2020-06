Há por aí muito ódio à solta e não vem só de onde se diz

A liga inglesa, talvez por movimentar mais dinheiro que as outras, parece particularmente propícia a casos estapafúrdios.

O mundo está cheio de polémicas tolas, mas o futebol consegue estar sempre um passo à frente nesse capítulo. E a liga inglesa, talvez por movimentar mais dinheiro que as outras, parece particularmente propícia a casos estapafúrdios. Há uns meses foi o castigo patético a Bernardo Silva por ter brincado numa rede social com um amigo negro. Chamaram-lhe racista e obrigaram-no a pagar uma multa. Na passada segunda-feira, nova polémica, depois de uma avioneta ter sobrevoado o Estádio Etihad antes do confronto entre o Manchester City e o Burnley. O problema, que tem feito correr rios de tinta, é que a avioneta transportava uma tarja que dizia: “White Lives Matter Burnley”. O presidente do clube disse estar envergonhado e desfez-se em desculpas. A polícia abriu uma investigação à brincadeira. Desconheço qual seria a intenção dos autores. Se seria uma piada, uma provocação ou algo mais do que isso.

