O novo coronavírus já foi responsável pela morte de 478.818 pessoas, em 196 países e territórios, desde que surgiu na cidade chinesa de Wuhan, segundo o balanço diário da agência France-Presse. Foram ainda infetadas 9.326.400 pessoas, das quais 4.574.300 já foram considerados curados. A última contagem, feita às 19:00 de terça-feira, mais 5.177 pessoas morreram infetadas com covid-19 e surgiram 160.065 novos casos.

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 121.662 mortes e 2.364.874 casos. No que toca às últimas 24 horas, o Brasil (1.374), o México (793) e os Estados Unidos (749) foram os países com maior registo de vítimas mortais.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 52.645 óbitos e 1.145.906 casos, o Reino Unido, com 43.081 óbitos (306.862 casos), a Itália, com 34.644 mortes (239.410 casos) e a França, com 29.731 mortos (197.755 casos). Portugal, com 1.543 mortes registadas e 40.104 casos confirmados é o 29.º país do mundo com mais óbitos e o 34.º em número de infeções.

Entre os países mais atingidos, a Bélgica continua a ser o que apresenta maior número de óbitos face à sua população, com 84 mortes por cada 100.000 habitantes, seguido pelo Reino Unido (63), Espanha (61), Itália (57) e Suécia (52).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou um total de 83.430 casos (12 novos entre terça-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (0 novas) e 78.428 pessoas curadas.

A Europa totalizava às 19:00 de hoje 194.294 mortes e 2.575.077 casos, os Estados Unidos e o Canadá 130.161 mortes (2.466.837 casos), a América Latina e Caraíbas 100.684 mortes (2.168.873 casos), a Ásia 30.624 mortes (1.100.599 casos), o Médio Oriente 14.307 mortes (678.804 casos), África 8.616 mortes (327.259 casos) e a Oceânia 132 mortes (8.958 casos).