Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 11 óbitos relacionados com a covid-19 em França. O número das mortes em lares de idosos só será atualizado na próxima terça-feira, logo o número de pessoas que morreram infetadas com o novo vírus pode ser superior.

Comparativamente ao balanço das autoridades, esta terça-feira, ocorreu uma descida no número de óbitos - foram registadas 57 vítimas mortais ontem. No total, foram registadas 29.731 óbitos no país desde o ínicio da pandemia.

Foram ainda confirmados mais 81 novos casos de covid-19 desde o balanço anterior. No total, já foram registados 161.348 casos de covid-19.

75.127 pessoas já foram consideradas recuperadas. Estão ainda 9.299 infetadas com o novo coronavírus hospitalizadas, mais 97 desde o balanço anterior. Por outro lado, o número de pessoas internadas nos cuidados intensivos diminuiu desde ontem: atualmente estão 658 pessoas internadas.