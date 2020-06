As Câmaras Municipais do Porto e de Gaia criticaram, esta quarta-feira, uma publicação da Direção-Geral da Saúde (DGS) nas redes sociais.

Através do Facebook, na manhã de hoje, a DGS pediu respeito pelas medidas de prevenção da covid-19 durante os festejos São João. No entanto, as autarquias consideram que o aviso chegou tarde, uma vez que a noite de São João se comemorou a 23 de junho, terça-feira.

“A Direção Geral da Saúde divulgou esta manhã (já depois das 10 horas) recomendações para a noite de São João. As Câmaras Municipais do Porto e de Vila Nova de Gaia informam que a noite de São João se comemora a 23 de junho, ontem, e que decorreu com um elevado nível de civismo e cumprimento rigoroso generalizado de todas as normas atendendo à situação que o país vive relativamente à pandemia”, começa por referir um comunicado conjunto das autarquias, onde partilham uma imagem da publicação da DGS.

“Graças ao elevado grau de responsabilidade individual mas também às medidas tomadas pelas autarquias em coordenação com as forças de segurança, os portuenses e gaienses (mas de uma forma geral todos os munícipes dos 17 concelhos da Área Metropolitana do Porto) deram um extraordinário exemplo ao país, que os presidentes Rui Moreira e Eduardo Vítor Rodrigues sublinham nesta nota”, acrescenta.

"A Direção Geral da Saúde divulgou esta manhã (já depois das 10 horas) recomendações para a noite de São João. As... Publicado por Câmara Municipal de Gaia em Quarta-feira, 24 de junho de 2020