A diretora-geral da Saúde confirmou, esta quarta-feira, que o surto no Algarve, que teve origem numa festa ilegal, já infetou 19 crianças.

“[O surto no Algarve] que se gerou numa festa, este sim, tem muita população jovem e incluindo muitas crianças”, disse Graça Freitas, na conferência de imprensa desta quarta-feira.

"Até à data, foram identificadas resultantes deste surto, casos secundários ou não, 19 crianças. Aqui há um desvio para idades mais novas”, disse.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve já tinha revelado que existiam 111 casos positivos associados ao surto causado por uma festa em Odiáxere, no concelho de Lagos, entre os quais 19 crianças com idade igual ou inferior a nove anos.