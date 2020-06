Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta quarta-feira pela DGS, já morreram 1.540 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais três óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 367 casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 40.104, que se traduz numa subida de 0,9%

Há 429 doentes internados, menos 12 do que balanço anterior. 73 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais um face a terça-feira.

O número de recuperados voltou a subir, passando de 25.829 para 26.083, mais 254 do que na atualização anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.586 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 30.935 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 368.967, dos quais 327.277 não se confirmaram.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, que ultrapassou hoje o Norte em número de casos positivos, estão concentrados 17.527 infetados, mais 302 do que na terça-feira, o que representa 82,3% dos novos contágios registados a nível nacional.

O concelho de Lisboa é o que regista maior número de casos com 3.238, seguem-se Sintra com 2.370, Loures com 1.707, Vila Nova de Gaia com 1.628, Amadora com 1.511, Porto com 1.414, Matosinhos com 1.292, Braga com 1.256, Gondomar com 1.093 e Odivelas, que entra assim na lista dos concelhos com mais de mil infetados, com 1.017.

Casos confirmados:

581 meninos e 509 meninas com menos de 10 anos;

723 rapazes e 846 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.678 homens e 3.112 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.970 homens e 3.359 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.957 homens e 3.763 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.665 homens e 3.724 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.945 homens e 2.234 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.387 homens e 1.552 mulheres entre os 70 e os 79;

1.641 homens e 3.428 mulheres casos com mais de 80 anos;

17 homens e 13 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

17.564 casos do sexo masculino e 22.540 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 8 mulheres entre os 40 e os 49 anos

34 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

95 homens e 46 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

179 homens e 119 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

446 homens e 587 mulheres com mais de 80 anos.

766 óbitos do sexo masculino e 777 do sexo feminino