Morreu apenas uma pessoa no lar de Caneças, onde existe um surto de covid-19, e não duas como foi noticiado na manhã desta quarta-feira. A informação foi retificada pelo presidente da Junta de Freguesia da Ramada/Caneças, que lamentou o sucedido.

"A confirmação que tenho é que a senhora está com uma pneumonia internada no Hospital Beatriz Ângelo”, disse Manuel Varela, lamentando a informação errada e adiantando que “já havia pessoas a preparar-se para vir do estrangeiro ao funeral.

Manuel Varela justificou ainda que a informação da morte lhe chegou através do lar e da família, que iniciou "todos os procedimentos com a agência funerária para o levantamento do corpo".

"É um erro que nunca devia ter acontecido", frisou, admitindo não conhecer a origem do erro.

De acordo com o autarca, o hospital ligou-lhe para o informar que a doente em causa tinha sido transferida de piso, para outro quarto.

O número de infetados no lar, entre utentes e funcionários, é agora de 87.