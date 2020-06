Bruce Springsteen voltou a criticar o Presidente dos Estados Unidos.

Para o cantor, a fotografia tirada por donald Trump na Praça Lafayette, perto da Casa Branca, junto à Igreja de St. John - enquanto o país era palco de manifestações contra o racismo e a violência policial, ultrapassou todos os “limites presidenciais”.

Springsteen acusou o gesto do Presidente de ser “antiamericano, estúpido e contra a liberdade de expressão”. E, em entrevista à revista The Atlantic, acrescentou: “E temos um vídeo disso que viverá para sempre".

"Na era do vídeo, a má conduta policial - a violência sem provocação, os homicídios - não pode ser ignorada ou escondida”, afirmou. “O Presidente pode fingir que não está a acontecer, que o George Floyd está no céu, a sorrir, por causa dos números do emprego. Mas todos os americanos, e o resto do mundo, conseguem ver que o status quo não está bem", defendeu.

Aliás, confrontado com um possível segundo mandato de Trump, Springsteen mostrou-se muito preocupado. "Acredito que o nosso Presidente é uma ameaça à nossa democracia. Não sei se esta conseguirá aguentar mais quatro anos sob a sua custódia", lamentou.