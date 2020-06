Exmº Senhor Diretor do jornal I,

Mui Prezado Mário Ramires,

Na sua edição de hoje, 23/6/2020, escreve o seu imprescindível jornal, na última página, com chamada na capa, uma matéria especulativa em que associa o impasse no negócio entre a Cofina e a Media Capital com notícias do Correio da Manhã a propósito da morte de Pedro Lima; uma nota editorial sobre a situação dos atores de novela em Portugal; e uma investigação jornalística da Sábado.

A imagem que acompanha o título de capa é do líder do Grupo Cofina, engenheiro Paulo Fernandes, mas, como se lê acima, o motivo da matéria publicada pelo I são atos de natureza editorial. Que me atingem diretamente e às equipas que dirijo. Por tal, sinto o dever de reagir.

Factos:

1. Ao contrário do que o texto do I arquiteta, o líder do Grupo Cofina, engenheiro Paulo Fernandes, não tem qualquer intervenção no fluxo noticioso dos títulos que detém no plano da titularidade patrimonial, como expressamente dita a Lei.

2. A nota editorial, assinada por mim, versa sobre a degradação das condições laborais dos atores de novela em geral, e dos da TVI em particular, associando este último facto a uma gestão predadora por parte da Prisa, devida à sua elevada dívida no mercado de origem (Espanha).

3. As investigações jornalísticas da Sábado, à Sábado pertencem e são decididas pela sua Direção, muito competente e ciosa da sua autonomia editorial, liderada por um jornalista admirável, Eduardo Dâmaso.

4. Não conheço o senhor Mário Ferreira e nada me move pessoalmente contra ele. É, porém, manifesta, em todas as suas declarações públicas, uma perigosa impreparação e falta de perfil para liderar empresas na sensível área de Media.

5. Textos com o cariz do que impõe esta resposta não irão impedir-me do cumprimento do dever de noticiar avanços relevantes que envolvam o referido senhor Mário Ferreira.

Votos das maiores felicidades para os seus projetos,

Octávio Ribeiro

Diretor Geral Editorial do Grupo Cofina