Recentemente escrevi acerca dos crucíferos e da sua importância na nossa alimentação, para além de contribuírem para a dose diária de vitaminas e minerais. Estudos comprovam os compostos bioativos encontrados neste grupo de alimentos.

A maca (Lepidium meyenii) é uma planta da família das brassicáceas – pois nem só de verdes vivem as brássicas –, vulgarmente designada por ginseng peruano e endémica da região andina do Peru. Esta é uma planta que se desenvolve acima dos 3 mil metros de altitude, facto que acho surpreendente.

É conhecida pelo seu alto teor em ferro, magnésio e cálcio.

Apesar de ser bastante famosa por ser considerada o Viagra dos incas, para mim, a sua contribuição para a nossa saúde mental e física é um dos fatores-chave.

A maca contém flavonoides, que podem contribuir para melhorar o humor e reduzir a ansiedade.

A verdade é que todos nós, em algum momento das nossas vidas, lidamos com situações que nos deixam mais ansiosos e perturbados. E se encontrarmos aliados naturais, isso é fantástico. Eu procuro-os sempre no que como, mas isso já sabem, recordando-me sempre das máximas “mente sã em corpo são” e “não há saúde sem saúde mental".

E, como tudo na vida, se for feito com prazer, sabe tão bem, com comer e beber no topo da lista. E, esta semana, um smoothie para um boost, e não é verde...

Boost Smoothie Café Maca

Ingredientes

- 1 expresso frio (descafeinado conforme necessário)

- 1 copo de leite de amêndoa (se não for caseiro, por favor tenha atenção à marca que compra e escolha sem açúcares adicionados)

- 1 banana grande madura (descascada, cortada e congelada)

- 1 ½ colher de chá de cacau em pó

- 1 colher de chá de raiz de maca em pó ou de acordo com instruções do fornecedor

- 1 tâmara medjool sem caroço

- 1 colher de sopa de mel

Instruções

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e, no final, a banana. Escolha a opção “smoothie”.

Verifique a potência do seu liquidificador antes de usar ingredientes gelados.

Recomendo que ajuste os sabores.

Sirva em potes reciclados com chocolate preto 70% ralado e uma pitada de canela em pó.

Dica: Para obter uma consistência mais cremosa, faça cubos de gelo com o leite.

Nota: Estas receitas são desenvolvidas para contribuir para mais saúde e bem-estar no geral através da adoção de hábitos alimentares ​​e estilos de vida saudáveis.

Não foram adaptadas a pessoas com condições de saúde específicas ou diagnosticadas.

Tome as suas próprias decisões sobre nutrição e saúde após consulta com o seu médico. As informações são apenas para fins educacionais e informativos e não se destinam a aconselhamento médico.

Não devem ser utilizadas como substituto de aconselhamento ou assistência médica informada nem para diagnosticar, tratar ou curar qualquer doença, distúrbio metabólico ou outros problemas de saúde.

Deve consultar sempre um médico antes de fazer alterações que afetem a saúde ou na sua dieta. Nenhuma informação deve ser usada para fazer um diagnóstico médico ou determinar um tratamento para uma condição médica.