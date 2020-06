A Casa Aleixo pediu a insolvência, confirmando a notícia adiantada pela edição de sábado do jornal SOL. Ontem, os seus sete trabalhadores (que agora perderam o emprego) ocuparam a frente da fachada do icónico restaurante portuense, empunhando cartazes, para lamentar e protestar contra a situação. Com eles, esteve sempre o Sindicato de Hotelaria do Norte, afeto à CGTP, que já havia alertado, através de comunicado, para a possibilidade de se verificar este desfecho.

“Trabalhadores da Restauração sem emprego e sem salário” ou “Restaurante Casa Aleixo Não Pagou os salários de Março, Abril e Maio e despediu todos os trabalhadores” eram algumas das frases que se podiam ler nos cartazes. Os proprietários da Casa Aleixo fecharam as portas, mas não conseguiram recorrer ao mecanismo de layoff , segundo apurou o i, deixando os colaboradores sem trabalho nem dinheiro.

O setor da restauração foi, aliás, um dos mais atingidos pela crise – provocada pela pandemia de covid-19 e, sobretudo, pela quebra no número de turistas. Numa última tentativa para evitar este desfecho, a gerência da Casa Aleixo terá ainda reunido no Ministério do Trabalho, na busca por soluções. Os três proprietários da emblemática casa não conseguiram, porém, contornar os problemas acumulados, nem chegar a um consenso para um acordo de trespasse, não restando outra alternativa que não o encerramento definitivo do estabelecimento e o pedido de insolvência da empresa.

