A pandemia de covid-19 pode ter trazido algumas mudanças ao setor imobiliário mas, para já, ainda não há dados oficiais. Os números mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados ontem, relativos ao primeiro trimestre deste ano, que já inclui o início da pandemia de covid-19, revelam que os preços das casas em Portugal registaram um crescimento de 10,3%.

Em termos homólogos, este crescimento significa mais 1,4 pontos percentuais do que no trimestre anterior. O gabinete de estatística revela ainda que, no período em análise, os preços das habitações existentes cresceram a um ritmo superior aos das habitações novas – 10,6% e 8,9%, respetivamente.

Em relação ao trimestre anterior, o Índice de Preços cresceu 4,9%. “O aumento dos preços foi observado em ambas as categorias de habitações, tendo sido mais expressivo no caso das novas (6,0%) por comparação com as existentes (4,7%)”, revela o INE.

Nos primeiros três meses deste ano foram transacionados 43 532 alojamentos, no valor de 6,8 mil milhões de euros, o que corresponde a taxas de variação homóloga de -0,7% e +10,4%, respetivamente.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.