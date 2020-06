O FC Porto recebeu e venceu (4-0) esta noite o Boavista, a contar para a jornada 28 da Liga portuguesa.

No dérbi disputado no Dragão, os golos portistas chegaram todos na segunda metade do encontro.

Marega abriu o marcador e selou o resultado aos 53 e 84 minutos, respetivamente.

Pelo meio marcou Alex Telles e Sérgio Oliveira, aos 60' e 70', ambos de grande penalidade.

Com este resultado, a equipa de Sérgio Conceição isola-se na liderança do campeonato, com 67 pontos, mais três do que o Benfica, que durante a tarde perdeu ante o Santa Clara, na Luz (3-4).