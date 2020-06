O Benfica perdeu (3-4) esta noite com o Santa Clara, em jogo da 28.ª jornada da Liga portuguesa.

Na Luz, o conjunto insular abriu o marcador momentos antes de o encontro ir para intervalo, por Anderson Carvalho (44'). Na segunda metade, Rafa devolveu cedo a igualdade ao jogo, aos 50 minutos. Porém, o 1-1 durou pouco, com Zaidu Sanusi (57') a adiantar novamente os açorianos.

Os encarnados ainda conseguiram operar a reviravolta, com dois golos de Vinícius, ambos de cabeça (aos 63' e 65').

Contudo, a oito minutos do final da partida, Rúben Dias fez falta na área e Crysan não desperdiçou a oportunidade de fazer o 3-3 de grande penalidade (95').

Já em tempo de descontos, Zé Manuel garantiu a vitória para o emblema orentado por João Henriques.

Com este resultado, o Benfica mantém os 64 pontos.

Já o FC Porto entra esta noite em campo frente ao Boavista, no Dragão, e pode aproveitar o deslize das águias para isolar-se mais uma vez na liderança do campeonato. Neste momento, os azuis-e-brancos estão em igualdade pontual com os encarnados.