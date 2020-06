A Associação Portuguesa de Bancos (APB) atualizou esta terça-feira as condições das moratórias privadas, garantindo que o objetivo é que estas possam complementar as públicas.

Entre as várias soluções apresentadas, destacam-se as moratórias privadas cuja tipologia de crédito passou a ser abrangida pela moratória pública. Mas não sempre: “Estas apenas serão aplicáveis nas situações que não cumprem os requisitos de elegibilidade de acesso à moratória pública”, explica a entidade liderada por Faria de Oliveira.

Além desta alteração, a APB anunciou a extensão do prazo de duração da moratória do crédito hipotecário até 31 de março de 2021 e a fixação do prazo limite de duração da moratória do crédito não hipotecário em 30 de junho de 2021.

Junta-se ainda a consagração da possibilidade de extensão da data limite de adesão às moratórias em alinhamento com o regime da moratória legal e com as orientações emitidas pela Autoridade Bancária Europeia, relativamente a este ponto. A clarificação do regime aplicável às prestações vencidas e em mora à data de adesão à moratória faz ainda parte das alterações.