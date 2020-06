O número de infeções pelo novo coronavírus entre os funcionários do Santuário de Fátima subiu para 24, depois de 334 pessoas terem sido testadas. Segundo a instituição, “todos os casos têm ligação ao coro do Santuário e os colaboradores da Instituição não têm qualquer contacto com os peregrinos”. Entretanto, tanto as celebrações como os serviços do santuário continuam em funcionamento.

No comunicado divulgado nesta terça-feira o Santuário garante que os pacientes infetados se encontram “em casa, com o devido acompanhamento, e não inspiram, até à data, especiais cuidados”.

O santuário diz também estarem já identificados “todos os contactos diretos com os pacientes infetados dentro da instituição” e que esses mesmos indivíduos se encontram agora a cumprir isolamento profilático, mesmo nos casos em que testaram negativo.

“Analisados estes resultados, ouvida a autoridade de saúde competente, com quem o Santuário tem estado em total e estreita articulação, considera-se que o foco de infeção está circunscrito, não estando em causa a segurança e a saúde de colaboradores e peregrinos”, afirma ainda a instituição em comunicado em que renova o apelo já feito aos visitantes para que cumpram “as regras de distanciamento social e o uso de máscara nos espaços do Santuário fechados ou com muita gente”.