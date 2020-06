A Altice Portugal – através da Altice Empresas – e a SOMINCOR, uma subsidiária da Lundin Mining e responsável pela exploração da mina de Neves-Corvo, em Castro Verde, vão levar a tecnologia 4G/LTE (Long Term Evolution) a mais de 90 quilómetros de túneis desta estrutura. Este anúncio, histórico para o setor mineiro nacional, mas também internacional, dado ser uma das primeiras minas no mundo a receber esta tecnologia, foi oficializado esta terça-feira.

Para setembro, está agendada uma visita e presença de Alexandre Fonseca, presidente da Altice Portugal, e de Kenneth Norris, administrador-delegado da SOMINCOR, bem como de outros responsáveis de ambas as empresas.

Esta parceria reforça a aposta da Lundin Mining na modernização e inovação tecnológica, e surge com o objetivo de responder aos permanentes desafios do setor mineiro, nomeadamente a melhoria da segurança dos seus colaboradores e a necessidade de coordenação permanente sobre as operações realizadas por máquinas e equipas no subsolo.

A Altice Empresas e SOMINCOR vão implementar uma solução avançada de rede de dados wireless com tecnologia 4G/LTE para a cobertura de 90 quilómetros de túneis da mina de Neves-Corvo. Entre as possíveis alternativas para o desenho desta solução “à medida”, foi escolhida a arquitetura LTE em 800 MHz e também LTE em 1800 MHz, conforme a área a cobrir. A solução apresentada contempla ainda o fornecimento de uma rede core local redundante para garantia de elevada autonomia, menor latência e segurança total.

Esta solução única e inovadora permitirá à empresa mineira nacional, e uma das principais exportadoras portuguesas, garantir três fatores fundamentais para a sua atividade: segurança operacional, aumento da eficiência e produtividade e redução de custos. A nova rede de transmissão de dados irá permitir à SOMINCOR localizar e monitorizar remotamente e em tempo real, a operação automatizada das máquinas no interior da mina de Neves-Corvo.

Alexandre Fonseca, presidente da Altice Portugal, destaca: “Acreditamos que a nossa presença tem feito diferença em Portugal e tem tido um impacto positivo na vida dos Portugueses. A nossa inovação e tecnologia ao serviço da economia e do prestígio nacionais é um dos desígnios do qual não abdicamos. Todos os dias trabalhamos para surpreender, acrescentar e criar valor aos nossos parceiros, clientes e ao país. Este grande e peculiar projeto, para além de se traduzir em mais um marco para o País, tratasse de uma alavanca para um maior desenvolvimento económico local e regional. Uma aposta que a empresa faz em todo o país, com uma preocupação não só com as populações, mas também com todo o tecido empresarial”.

Kenneth Norris, administrador-delegado da SOMINCOR, afirma que “este é um momento relevante para a SOMINCOR e que traduz a forte aposta que temos vindo a fazer na modernização tecnológica e na inovação da nossa atividade. O facto de termos a Altice Portugal como parceiro neste projeto, uma empresa de referência do seu setor a nível nacional e internacional, valida ainda mais este investimento. A assinatura deste contrato acontece num momento complicado da vida económica e social nacional e global e esperamos que este constitua um sinal claro da confiança que temos na nossa empresa, na região do Baixo Alentejo e em Portugal”.