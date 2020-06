A Direção-Geral da Saúde (DGS) apelou, esta terça-feira, para que a população evite realizar festas ou ajuntamentos com muitas pessoas.

"Não combines festas nem convívios com muitas pessoas. Protege-te a ti, aos teus amigos, à tua família. Parar a transmissão deste vírus depende de cada um de nós", apela a autoridade de saúde, numa publicação partilhada nas redes sociais.

"Amigo infeta amigo. Sê amigo, não vás", lê-se ainda.

Recorde-se que depois de uma festa em Lagos originar um surto de covid-19 na região do Algarve, as festas ilegais têm-se tornado uma das principais preocupações, tanto para as autoridades de saúde como para as forças de segurança.