Tomás González Messina, um jornalista e historiador argentino, apelidou-os de “Semillero del Mundo”. O Viveiro do Mundo, se quiserem. Asociación Atlética Argentinos Juniors, fundada em agosto de 1904 no bairro de La Paternal, em Buenos Aires.

É, portanto, no dia 14 de agosto de 1904 que me fixo. Na zona conhecida por Cid El Campeador, dois grupos enfrentaram-se: Los Mártires de Chicago e El Sol de la Victoria. Um jogo destes merecia um romance, quanto mais um artigo de jornal. Los Mártires eram um conjunto de companheiros anarquistas que assim se nomearam por causa do célebre massacre do mercado de Haymarket de 4 de maio de 1886, em Chicago, do qual resultou uma perseguição furiosa por parte da polícia a toda a gente tida por anarquista.

