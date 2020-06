Baptista Pereira, o homem de Alhandra, gostava de se levantar cedo. Nesse dia de junho de 1954, pelas 8h23, precisamente, mergulhava nas águas do Atlântico, no cais de Peniche. Houve muita gente a levantar-se cedo. Centenas de pessoas acenavam, festejando por antecipação mais uma proeza do Homem-Peixe. O mar estava encapelado, mas Baptista Pereira encarou ferozmente as ondas. Quarenta minutos depois passava à frente da Forninha com a sua braçada poderosa. Sessenta braçadas por minuto, para sermos exatos. Era aí que encontrava o seu ritmo de vencedor dos oceanos. Às 9h23 dobrava o cabo Carvoeiro. Atrás dele vogava uma pequena embarcação de apoio, conduzida pelo seu treinador.

Às 10h15 já nenhum dos curiosos que tinham ocupado o cais de Peniche conseguia vislumbrá-lo, por mais que esticasse a vista até ao horizonte. O homem de Alhandra não abrandava o ritmo. Os seus pulmões bombeavam ar aos litros. Ele lutava contra o frio das águas que o rodeavam, estava prestes a chegar à Meia-Via, sempre na expetativa de que atingiria as Berlengas em menos de seis horas.

