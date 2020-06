Nas últimas 24 horas não foram registadas vítimas mortais relacionadas com a covid-19 em Espanha. De acordo com as autoridades de saúde espanholas morreram 21 pessoas nos últimos sete dias. No total, já morreram 28.324 pessoas no país desde o ínicio da pandemia.

Foram ainda detetados 125 novos casos do novo coronavírus desde o balanço anterior, o que representar uma descida comparativamente aos dados partilhados no domingo - 141. Já 246.504 pessoas foram infetadas pelo novo vírus em Espanha.

As autoridades de saúde espanholas têm realizado várias revisões nos números diários de casos e óbitos de covid-19, o que tem provocado alterações nos números acumulados relacionadas com o novo coronavírus e gerado polémica em relação ao Governo do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchéz.