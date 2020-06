Em maio deste ano existiam quase 409 mil inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), mais 103 mil pessoas do que no período homólogo do ano passado. Este número representa uma subida de 34% comparativamente ao ano de 2019.

O boletim mensal do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) indica que “no fim do mês de maio de 2020, estavam registados, nos serviços de emprego do Continente e Regiões Autónomas, 408 934 indivíduos desempregados”.

Em relação ao mês de abril ocorreu um aumento de 16.611 pessoas inscritas no IEFP, o que representa uma subida de 4,2% no número de desempregados. O maior aumento foi registado nos setor dos serviços (44,7%), em especial no alojamento, restauração e similares – aumentou 89,3%, segundo os dados do IEFP.

Por outro lado, ocorreu um aumento de 121,9% nas ofertas de emprego face ao mês de abril, para 6.971, e, também, um aumento de 91,6% nas colocações face ao mês de abril, para 4.467.