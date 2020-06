Um pássaro chamado Carlos

Um calor bruto caiu sobre Alcácer, acalmando as andorinhas e os pardais, afugentando-os para os lugares das sombras. É em dias assim que o tempo para. “Yesterday/ Love was such an easy game to play”. Lembras-te? Era o jogo que eu jogava contigo. Ontem já foi tão longe e foi apenas ontem. A tua mão na minha, dedos entrançados nos meus dedos. Eu e tu: há lá duas palavras que fiquem melhor juntas?

O meu querido amigo Carlos Mendes toca Beatles na viola, também ele escondido numa sombra da varanda. Recordo-me, de repente, de uma frase de James Elroy Flecker: “Aquele silêncio em que os pássaros estão mortos e, no entanto, algo pia como um pássaro”.

