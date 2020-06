Os Senhores do laxante e do laxismo

Portugal não tem de ser um estado policial, mas não pode ser uma República em que a lei não é igual para todos.

Laxante: Que laxa; que tem a propriedade de purgar lentamente.

Temos o exercício político que merecemos, porque é assim que dita a maioria e a perceção dos protagonistas perante o que têm de administrar. É assim a Democracia. Essa evidência da regra do jogo não exime a expressão da diversidade de perspetivas, nem contribui para a assertividade das prestações e dos caminhos que resultam das opções dos protagonistas, ainda que apoiadas pela maioria.

O Portugal que achatou a curva da pandemia pelo confinamento, acomodando-a na capacidade de resposta do SNS, existente e construída, está na encruzilhada do desconfinamento, do risco de uma segunda vaga e da desesperante suspensão das rotinas económicas que existiam, com incontornáveis impactos sociais.

Por vontade legítima, Portugal está entregue aos Senhores do Laxante do Laxismo, que se entretêm, decidem e permitem a criação de um quadro mental e comportamental de pouca exigência individual e comunitária, com o ressurgimento de erupções que podem colocar em causa o caminho percorrido.

A situação é exigente, mas o discurso e as opções políticas foram em demasiados momentos contraditórios, entre o fica em casa e regressa às rotinas, entre o não usa a máscara e usa a máscara, entre o é proibido para a generalidade e permitido para alguns, entre o deixa andar e o deixa estar que está na origem do excesso de tolerância com alguns comportamentos de grupos e interesses.

E por vezes basta conhecer a realidade para não embarcar em populismos ou projetar uma ideia de laxismo perniciosa para os equilíbrios comunitários e os comportamentos individuais. Mas, não a opção é a de lançar laxantes e promover laxismos.

É assim que se permitem expressões de destruição de estátuas sem que o Estado se pronuncie em tempo útil para marcar o tom da afirmação da República e da lei. É assim que se toleram ajuntamentos de forma arbitrária ou alegadamente espontânea, sem capacidade de antecipar o simbolismo e as consequências para a restante comunidade. Se há ajuntamento no 1 de maio na Alameda e haverá Web Summit, porque não pode haver uma concentração de pessoas na praia ou noutro local, num quadro em que os instrumentos legais para a intervenção de fiscalização e de penalização foram esvaziados pelas ânsias do regresso ao novo normal.

É assim que sem aparente noção da realidade se proclama a erradicação dos sem-abrigo até final do mandato para depois vir dizer que a pandemia vai prejudicar o cumprimento da meta. Bastava conhecer a realidade para compreender que a meta era mais populista do que humanista e, com ou sem pandemia, não seria cumprida nos termos enunciados. E na mesma linha se tem a falta de senso de afirmar que a Champions em Lisboa “é um prémio para os profissionais de saúde” ou que “Portugal optou pela verdade em vez de corrigir números”, quando a realidade e a perceção nem sempre têm sido farinha do mesmo saco. Basta andar no terreno!

À partida e até agora, Portugal conseguiu melhor do que muitos outros, apesar das insuficiências, das contradições e das dificuldades de conciliação entre a saúde e a economia, mas a persistência das intervenções e das ações dos Senhores do laxante e do laxismo têm tudo para fustigar com desgraça os caminhos que faltam fazer.

É preciso acudir à emergência social e económica, com transparência, com coerência e com sentido de sustentabilidade, sem contradições no discurso político e na ação. Não é possível no espaço de 24 horas os negócios estrangeiros ameaçarem com retaliações outros Estados Membros da União Europeia por colocarem entraves à entrada de portugueses nesses destinos e depois o chefe do governo dizer o contrário. Ou o governo desvalorizar a rota de migrantes ilegais que estão a chegar ao Algarve para depois os serviços do Estado confirmarem o risco. Como se não bastassem as contradições no discurso político interno, também se exercita um certo desnorte para o exterior?

Portugal teve e continua a ter um problema com a execução dos fundos comunitários como teve com as medidas de apoio às empresas no quadro da pandemia, com a burocracia a sobrepor-se ao estado de necessidade e a surgirem os tradicionais chico-espertismos, sem haver quem os ponha na ordem. Por exemplo, há casos em que a banca aproveitou as linhas de crédito com garantia do Estado para transferir para esses instrumentos situações de risco que mantinha com clientes. Se correr mal, paga o Estado e não o banco.

A serem aprovados os financiamentos em debate arrastado na Europa, Portugal vai ter muito dinheiro nos próximos anos. Algum terá de ser pago no futuro. Razão mais do que suficiente que a fornada de massa que aí vem, seja gasta com critério, com eficácia e com sentido de futuro, além da manutenção dos poderes pessoais, dos grupos ou dos instalados. Portugal precisa de ir mais além da visão tradicional, dos burocratas e dos Senhores do laxante e do laxismo, que purgam sempre uma parte do país que não está em Lisboa, nos corredores do poder, nos interesses conexos, dos media aos serviços do Estado. Não o fazer, significa perpetuar poderes mais ou menos pessoais e problemas mais ou menos estruturais, ganham alguns, os de sempre, perde Portugal.

Estamos sob o fio da navalha, na economia e na sociedade. Persistir em discursos pouco claros, sem senso ou contraditórios, só porque é preciso transparecer normalidade, e tolerar expressões de irresponsabilidade individual, grupal ou comunitária pode deitar tudo a perder. Mais do que nunca é preciso clareza e é preciso que ela seja compreendida por todos, para o bem e para o mal. Este é o tempo da verdadeira liderança, além da gestão da circunstância e dos interesses. Não se teve, que se tenha agora.

Deixa andar! Será muito difícil conseguir resultados sem alterar pressupostos na Grande Lisboa, na mobilidade, sim, naquela em que se aumentou a procura sem ampliar a oferta de transporte público, nomeadamente nas horas de ponta de gente que não tem e não pode ter horários desfasados. Trataram dos que estavam no sistema, é tempo de tratar dos outros.

Alto e para o baile! A morte de Pedro Lima, que lamentamos, sublinha a importância da atenção aos sinais, além das aparências. Nem todos estão, nem todos vão ficar bem.

Escreve à segunda-feira