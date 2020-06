Convenhamos: tem sido a modos que deprimente esta luta pelo título entre Benfica e FC Porto. Desde muito cedo destacados nos primeiros lugares – exibição quase pornográfica da falta de qualidade da liga portuguesa –, têm desfilado, semana após semana, e já antes da interrupção do campeonato, as suas figurinhas bisonhas de roto e de nu, sem que um possa dizer o que quer que seja em relação ao parceiro.

A jornada recente trouxe-nos mais do mesmo. Um FC Porto sem ideias na Vila das Aves, teimando que a força física de alguns dos seus jogadores resolva o que um coletivo sem imaginação não é capaz de fazer, perdeu mais dois pontos e, consequentemente, a vantagem que ganhara em relação ao Benfica na semana anterior. Podem dizer, e com razão, que teve oportunidades que sobrassem para vencer o pobre último classificado, já condenado à descida. Mas não será essa a sua obrigação? Não se trata da simples realidade de duas forças tão distintas? Sérgio Conceição perdeu-se no discurso da injustiça do resultado, repetindo uma ladainha que o seu camarada de infortúnio, Bruno Lage, também repisa até à exaustão. Pelos vistos, faltam ideias a ambos, até no discurso. E este futebolzinho português, que agora se orgulha de ir receber a elite da Liga dos Campeões, vai-se arrastando envergonhadamente como um dos menos entusiasmantes que qualquer canal de televisão resolva oferecer-nos, seja a que horas for.

Motivos Seria interessante, refrescante e mesmo educativo que tanto o treinador do FC Porto como o do Benfica fossem capazes de nos explicar cabalmente a sua total incapacidade de conseguirem colocar as suas equipas a jogar um futebol coerente e divertido. Não o fazem. Não porque não o queiram, como é evidente, mas porque não podem. E não podem porque nenhum deles entende, neste momento, o universo que os rodeia. Largamente exaltados pela crítica, trazidos pelos cronistas nas palminhas, viram as suas virtudes serem exacerbadas na hora das vitórias e esqueceram por completo a necessidade que todos temos de olhar para dentro de nós próprios e descobrir os nossos defeitos e a maneira de os ir contornando, tornando-os menos assassinos.

Ver jogar o FC Porto ou o Benfica é hoje, praticamente, um ato de masoquismo. Ver o campeão nacional ser longa e largamente dominado pelo Rio Ave, sofrer mais um daqueles golos que sofre todos os jogos, num lance aéreo na sua grande área, e libertar-se do jugo contrário apenas quando se viu em superioridade numérica faz-nos duvidar da qualidade da sua preparação diária, que devia ser diretamente dirigida para as características do adversário seguinte. O jogo dos encarnados é tão previsível, tão pouco agressivo que os opositores controlam facilmente as suas movimentações atacantes e dificilmente não marcam um golo a uma defesa incapaz de obedecer às bases comezinhas da colocação de peças nos lances defensivos de bola parada.

Bruno Lage bem pode insistir que a solução é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Ora, trabalhar não é uma solução: é uma obrigação! Era o que faltava que num clube como o Benfica, no qual se paga principescamente a muitos jogadores, não trabalhassem todos até ao limite das suas forças. O problema é que entra pelos olhos dentro que o trabalho não está a ser adequado. E a insistência no erro transforma o campeão numa canhestra caricatura do que foi num passado não muito distante.

Sérgio Conceição, com um discurso muito mais agressivo do que o do seu colega, tem disparado em várias direções, mas também tem falhado rotundamente na forma como, sobretudo, monta a equipa do meio-campo para a frente. Reconheça-se que é essa a parte do conjunto que tem menos qualidade e que determinados jogadores foram inacreditavelmente incensados só por terem atravessado alguns momentos de maior fulgor. O problema do técnico portista não difere muito do do seu colega benfiquista. Deixou de saber como alterar as mecânicas do conjunto quando os adversários aprenderam a anulá-las. E assim, nesta espécie de duelo de cristalização, de falta de criatividade e, principalmente, de falta de reinvenção, Conceição e Lage oferecem-nos um dos mais penosos combates pelo título de campeão que, bem vistas as coisas, nenhum dos dois merece. Sinais terríveis para o futuro próximo dos dois clubes mais poderosos do país...