A escola de aviação Aerocondor L3 European Airline Academy – localizada no aeródromo de Ponte de Sor, no Alentejo – decidiu rescindir os contratos de 120 alunos que frequentavam o curso que lhes permitiria obter a licença de piloto de aviões comerciais (ATPL na sigla em inglês).

O aviso chegou por email e foi justificado pela covid-19. Na prática, os 120 alunos ficaram sem o dinheiro referente à parte da formação já cumprida (cerca de 20 mil euros) e sem alternativas para prosseguirem e concluírem o curso. O problema, neste caso, é que esta formação de piloto tem de ser realizada, do princípio ao fim, obrigatoriamente no prazo de 36 meses, de acordo com as regras internacionais definidas pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA na sigla em inglês). Ora, sem vagas disponíveis noutras escolas – devido ao elevado número de pessoas que atualmente frequentam cursos de ATPL em Portugal –, os 120 alunos arriscam-se a perder tudo: dinheiro e formação.

