Não é uma corrida entre países, é uma maratona para todos

A insistência com que o Governo reagiu às comparações que colocam Portugal entre os países com mais novos casos de covid-19 na UE voltou a trazer o mesmo problema de quando, há três semanas, a situação epidemiológica em Lisboa foi reduzida a focos de contágio na construção civil e no trabalho temporário. Se, na altura, isso induziu uma falsa sensação de segurança, agora ficou a ideia de que os novos casos em Portugal são de alguma forma aumentados artificialmente pelos testes quando os testes apanham vírus, não infetam ninguém. E quanto mais vírus se apanha, inclusive de assintomáticos, mais capacidade de manter a epidemia “controlada” e não se ser surpreendido com muitas pessoas nos hospitais. Não foi o que se aprendeu no início?

É compreensível a preocupação com a imagem externa numa altura em que os países parecem tentar vender que a pandemia acabou mais nuns do que noutros mas, para dentro, a mensagem foi mais uma vez contraditória. Depois de uma semana bizarra, António Costa esteve bem no sábado à noite, quando à entrada do teatro São Luiz sintetizou o problema, já sem testes pelo meio: o vírus vai continuar até haver uma vacina eficaz; com o desconfinamento, o risco aumenta; a economia tem de retomar; e todos têm de ter noção do risco e fazer a sua parte.

Devia ser esse o foco, mais do que entrar no jogo das comparações, que assentam em reportes de dados com critérios distintos, pouco escrutináveis, e daquilo que os países querem transmitir para o exterior. Só assim se percebe que haja países a renegar Portugal e dispostos a acolher ou passar férias em Espanha, que esteve 12 dias sem divulgar o número de mortes e hoje reabre as suas fronteiras - esperemos que, a 1 de julho, o Governo português exija dados mais concretos para levantar as restrições. Se Portugal está melhor ou pior que os outros nesta altura não é muito fácil perceber e parece cada vez mais irrelevante. O índice de contágio na Alemanha, dos “melhores países”, subiu para 1,79. Estamos melhor, mas o que deve continuar a preocupar-nos é isso poder acontecer cá amanhã, em agosto, na anunciada final da Champions, ou em setembro, e como reagir. Os surtos no Algarve, nos lares de Cinfães e de Reguengos de Monsaraz e no IPO de Lisboa mostram a dificuldade que continua a existir na prevenção e na proteção de grupos de risco. Só isso bastaria para fazer subir o alerta.

