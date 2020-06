A reunião do gabinete de crise da região de Lisboa ficou marcada na sexta-feira para esta segunda e é esperado um novo ponto de situação sobre a epidemia em Lisboa, onde a ministra da Saúde assumiu, no final da semana, que tem sido difícil quebrar cadeias de transmissão. No sábado, Queluz, uma das freguesias que têm registado mais novos casos, teve direito a visita de Estado, com Marcelo Rebelo de Sousa e a ministra da Saúde a deixarem um apelo particular aos jovens. O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, confirmou que a PSP tinha encerrado 33 bares em Queluz-Belas que estavam a funcionar ilegalmente e deixou em cima da mesa a hipótese de se ir mais longe: “Temos de prevenir e prevenir é fechar bares, restaurantes e até ruas se necessário, quando se verificar que é a única forma de combater a pandemia”.

Horas antes da visita ao jardim de Queluz tinha reaberto, não muito longe, a feira do Monte Abraão, a maior da Linha de Sintra. O presidente da junta de freguesia garantiu na sexta-feira ao SOL que a decisão teve o aval das autoridades locais de saúde, apesar de o número de casos ter aumentado em Sintra durante a semana que passou. Foi implementado um plano de contingência que incluiu a vedação do recinto, redução dos feirantes para 50% e medição de temperatura à entrada. O i pôde comprovar que as regras foram seguidas, ainda que se tivesse formado um fila para acesso ao recinto nem sempre com distância. Todas as pessoas usavam máscara.

Ontem foram confirmados 292 novos casos de covid-19 no país, 225 na região de Lisboa, sete no Norte, 11 no Alentejo e 22 no Algarve. Registaram-se mais dois óbitos. No Alentejo, Reguengos de Monsaraz decidiu encerrar todos os equipamentos municipais e suspendeu visitas a lares depois do surto detetado num lar na semana passada e ao qual continuam a ser associados novos casos. À SIC, o presidente da câmara municipal admitiu mesmo uma cerca sanitária.