Os Estados Unidos registaram 568 mortes devido à covid-19, nas últimas 24 horas, elevando para 119.654 o número de óbitos desde o início da epidemia no país, indicou a Universidade Johns Hopkins.

De acordo com os números contabilizados diariamente por aquela universidade, sediada em Baltimore (leste), até às 20h30 de sábado (01h30 de hoje em Lisboa), os Estados Unidos tinham identificado oficialmente mais de 2,2 milhões de infeções.

Nos últimos dez dias, as autoridades norte-americanas contaram menos de mil óbitos diários no país, que continua a ser o mais atingido em todo o mundo pela doença causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2).

Cerca de duas dezenas de estados norte-americanos estão a detetar um aumento de casos de covid-19, com o centro da epidemia a deslocar-se de Nova Iorque e do nordeste do país para o sul e o oeste.