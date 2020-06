O dispositivo de combate ao incêndio que deflagrou na sexta-feira em Aljezur e que foi dado como dominado vai-se manter-se hoje no terreno para "reagir a eventuais reativações", disse à Lusa uma fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, "o incêndio mantém-se dominado", mas "o quadro meteorológico" para hoje exige que todo o dispositivo se mantenha no terreno.

"Ontem [sábado] tivemos um dia caracterizado por algumas reativações que mereceram um maior empenhamento", mas o dispositivo teve "capacidade de reagir àquilo que foram as situações mais preocupantes", mantendo o "incêndio dominado com as ações de consolidação da extinção a acontecer e acompanhado por uma vigilância ativa".

"O dia de hoje vai-se manter no mesmo registo, até porque o quadro meteorológico assim o exige", disse a fonte do CDOS de Faro.

Às 07h30 de hoje, estavam no terreno 453 operacionais, apoiados por 157 meios terrestres, que se vão manter no terreno durante todos o dia de hoje "para reagir às eventuais reativações que são habituais numa ocorrência desta natureza".

O incêndio, que teve início na sexta-feira em Vilarinha, concelho de Aljezur, alastrou-se aos concelhos de Lagos e Vila do Bispo.