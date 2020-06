A fotografia de um manifestante do Black Lives Matter, negro, a salvar um homem branco de uma cena caótica nos protestos de Londres do último fim de semana tornou-se viral e correu o mundo. Nessa altura, a violência irrompeu durante os protestos da capital britânica devido à presença da extrema-direita, que tinha como alvo o Black Lives Matter – e proteger as estátuas. Veio-se a saber que o homem salvo é um antigo polícia.

À CNN, Patrick Hutchinson, o homem que salvou o antigo agente, a participar numa manifestação do Black Lives Matter pela primeira vez, afirmou que o salvou daquela situação para que os protestos não fossem marcados por aquele momento de violência: «Não faço ideia de quem seja este homem. Tudo o que sei é ele estava lá, e não com as melhores das intenções, digamos assim». «Não estava lá para apoiar o Black Lives Matter».

Esta semana veio-se a saber que a pessoa em questão é um antigo polícia. Quem confirmou que Bryn Male trabalhou como agente das autoridades foi a British Transport Police, esta quinta-feira. «Podemos confirmar que Bryn Male trabalhou na área de Londres como agente da polícia para a British Transport Police», explicou, em comunicado. «Retirou-se da força em setembro de 2014».

A extrema-direita britânica organizou-se este fim de semana para realizar contramanifestações contra o Black Lives Matter, provocando uma onda de violência que levou a mais de 100 detenções. «O meu objetivo foi evitar uma catástrofe, pois de repente, a narrativa podia mudar para ‘Black Lives Matter e jovens matam manifestante’», explicou Hutchinson à estação norte-americana.