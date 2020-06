A CP- Comboios de Portugal vai alterar a oferta noturna dos serviços Urbanos do Porto na noite de São João, para desincentivar a aglomeração de pessoas devido à pandemia de covid-19, suspendendo as ligações entre Porto-Campanhã e Porto-São Bento.

Em comunicado, a empresa revela que no final de dia 23 de junho e na madrugada do dia 24 de junho, vão manter-se os comboios da oferta regular sendo, no entanto, suspensas as ligações entre Porto Campanhã e Porto São Bento.

“Os últimos comboios a circular são, de Porto-Campanhã para Porto S. Bento, o comboio que parte às 20h50 e, no sentido inverso, o comboio que parte às 20h55”, informa a mesma nota.

“As Entidades Oficiais da Região Norte do País, empenhadas na prevenção da propagação da Covid- 19 e atentas ao elevado número de pessoas que estes festejos atraem ao centro da cidade do Porto, vão também adotar um conjunto de medidas desencorajadoras à concentração de pessoas, designadamente ações de fiscalização, presença e visibilidade policial e limpeza urbana”, remata a CP.