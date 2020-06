A Liga inglesa regressou esta quarta-feira e logo com direito a jogo grande: o Manchester City goleou o Arsenal, por 3-0, num jogo em atraso, referente à jornada 28. Com o triunfo, e numa altura em que faltam 9 jornadas até final da temporada, os citizens colocam-se a 22 pontos do primeiro lugar e vão adiando um desfecho há muito anunciado: o Liverpool como o novo campeão inglês. Os reds voltam aos relvados este domingo, com o dérbi ante o Everton e uma vitória deixa definitivamente a equipa de Jurgen Klopp à beira do título.

Contudo, ainda antes deste encontro haverá o principal duelo em cartaz desta jornada 30 da Premier League, com a receção do Tottenham ao Manchester United. A equipa do treinador português José Mourinho é atualmente oitava na tabela, com 41 pontos, a quatro dos red devils, que fecham o top-5 em Inglaterra.

Na altura em que o futebol europeu foi suspenso devido à pandemia de covid-19, os spurs atravessavam um mau momento, sem nenhuma vitória nos últimos seis encontros para todas as provas. No campeonato, o Tottenham não vence há três jogos (um empate diante do Burnley; e duas derrotas, ante o Wolverhampton e Chelsea). Por estes motivos, o o objetivo principal da equipa que conta com o português Gedson Fernandes passa por voltar já aos triunfos.

Em sentindo inverso apresenta-se a equipa de Manchester: sem qualquer derrota nos últimos 11 encontros para todas as competições, o clube de Bruno Fernandes e Diogo Dalot só tem motivos para sorrir desde o mês de janeiro. De notar que este percurso vitorioso tem sido em grande parte atribuído à chegada do avançado ex-Sporting, que se afirmou como patrão do meio campo da equipa, mostrando ser decisivo em todos os encontros.

João Félix com regresso em grande Também por Espanha o nome em destaque é português. Depois de ter ficado de fora no jogo que marcou o regresso do Atlético de Madrid à Liga, devido à suspensão por acumulação de cartões amarelos, João Félix já integrou a equipa na deslocação a Pamplona. O jovem avançado bisou na goleada (5-0) colchonera frente ao Osasuna e deixou a imprensa espanhola rendida à sua exibição. Tratou-se ainda do regresso da equipa de Simeone às vitórias depois de três empates consecutivos na La Liga, o último em Bilbau (1-1).

Cumpridas 29 jornadas, o Atlético de Madrid é quarto classificado, a 15 pontos do líder Liverpool.

Já hoje a jornada 30 vai abrir portas com os holofotes virados para o Sevilha-Barcelona. O clube andaluz orientado por Lopetegui, que conta com o português Rony Lopes, fecha o pódio da Liga vizinha, a 13 pontos dos catalães.

Já o Atlético de Madrid volta a entrar em campo este sábado, frente ao Valladolid (14.º), no Wanda Metropolitano.