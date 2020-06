Face à pandemia, as alterações em vários setores e a adaptação à nova realidade são notórias. O mercado do arrendamento não é exceção mas, ao contrário da venda de casas, não mostra uma quebra tão grande de valores.

Uma breve pesquisa por sites como o Idealista e é possível perceber que há rendas a baixar mais de 30% em zonas como o Parque das Nações ou o Saldanha, em Lisboa. No Porto, a situação é muito semelhante e arrendar um apartamento no centro da cidade, na zona histórica, pode significar um desconto até 25%. Os dados mais recentes do Imovirtual referem que o preço médio do arrendamento caiu 17,7% em maio deste ano face a maio do ano anterior.

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) não tem dúvidas e defende que, neste mercado, a questão é diferente: “Este mercado deverá assistir a um aumento da oferta disponível, o que equilibrará os preços que estavam a ser praticados”, diz ao i o presidente da associação, Luís Lima, destacando os programas do Estado e de várias autarquias como Lisboa, Porto ou Matosinhos, que “estão já a apostar em programas muito interessantes, como é o caso do Renda Segura, promovido pela Câmara de Lisboa em parceria com a APEMIP, em que o próprio município assume o arrendamento de ativos para recolocação no mercado de arrendamento acessível”.

No entanto, a APEMIP defende que será a crise pandémica a ditar os prazos e, por isso, “não é possível prever até quando” os preços vão manter-se desta forma.

