Os anúncios de compra de casas que têm vindo a ser publicados nas últimas semanas não deixam margem para dúvidas: os valores têm estado a cair e há casos em que essa redução chega a atingir os 40%. Exemplo disso é um apartamento T3 na Graça que passou de 515 mil para 330 mil euros. O mesmo cenário repete-se em Campolide, onde um T1 com garagem, em vez de 745 mil euros, passou a custar 500 mil euros. Uma descida mais ligeira registou-se no Parque das Nações, com um apartamento T4 a passar a custar 599 mil euros em vez dos anteriores 849 mil euros.

Mais modestas estão as descidas de preços no Porto. Ainda assim, as reduções rondam os 30%. É possível encontrar um apartamento T1 no Cais das Pedras que passou de 260 mil para 175 mil euros. O mesmo acontece na Praça Mouzinho de Albuquerque, em que um T3 passou a valer 150 mil euros em vez dos anteriores 198 mil, ou com um T2 em São João que vale agora 231 mil euros, deixando para trás os 322 mil.

Mas reticentes em relação a esta baixa de preços estão os responsáveis do setor contactados pelo i. O presidente da APEMIP prefere falar em correção de valores em vez de descida e dá como exemplo o inquérito realizado pela associação a cerca de quatro mil empresas de mediação imobiliária licenciadas a operar em Portugal, em que 83,9% das mediadoras indicaram que os preços dos imóveis que comercializam se mantiveram, contra apenas 15,5% que indicaram descida de preços. “Podemos, sim, afirmar que estará a haver uma correção dos preços praticados, em particular nas principais cidades, onde os valores de comercialização já estavam, de certo modo, acima do real valor de mercado”, diz ao i Luís Lima.

