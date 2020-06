Sintra registou durante toda a semana o maior número de casos diários de covid-19. Esta quinta-feira foram registados 85 novos diagnósticos no concelho, um aumento bastante acima do verificado nos outros municípios já apontados como mais problemáticos pelas autoridades de saúde e que à hora de fecho desta edição ainda não tinha sido explicado pela Direção Geral da Saúde. Ainda assim, o número de doentes internados nos hospitais da grande Lisboa, e no Amadora-Sintra em particular, mantém-se estável. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar a maioria dos novos casos, sendo que no início da semana o Governo deixou a expectativa de que os números poderão começar a decrescer. Ao i, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos que tem sido crítico da atuação das autoridade regional de saúde de Lisboa, contesta no entanto que a situação esteja controlada. E dá o exemplo da sua Unidade de Saúde Familiar, em Camarate. “Só na minha lista de utentes tenho 21 positivos, hoje mais três. É incrível a ligeireza com que o primeiro-ministro e o Presidente da República, que não têm menos vontade do que eu de ir fazer compras e ir ao restaurante, dão uma falsa sensação de segurança aos portugueses quando a realidade é esta. Temos uma autoridade de saúde pública que tem sido totalmente incompetente. Por cada 350 novos casos, são pelo menos mais 10 contactos cada”, alerta.

Os focos hospitalares são outra preocupação. Roque da Cunha refere casos no Amadora-Sintra na semana passada e esta semana o surto no IPO de Lisboa. O i tentou ontem obter um ponto de situação sobre o foco de infeção detetado na segunda-feira no serviço de hematologia, mas o hospital remeteu para esta sexta-feira uma atualização. Os testes foram no entanto alargados nos últimos dias e estão por conhecer os resultados das análises feitas na quarta-feira e ontem. “Está em curso o rastreio dos doentes de ambulatório que tiveram contacto ou consulta com algum dos profissionais infetados, estando neste momento a ser realizados e/ou marcados testes de diagnóstico a esses doentes/utentes”, informou ontem o hospital.

No resto do país, verificou-se esta semana um aumento dos casos diários registados no Norte, ainda que bastante abaixo dos casos na região de Lisboa. Desde segunda-feira até ontem foram confirmados 1053 novos casos no país, 111 no Norte e 843 na região de Lisboa, o que compara com 1025 casos nos mesmos dias da semana passada, dos quais 59 na região Norte e 939 em Lisboa. O surto detetado no lar da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães, que pertence à ARS Norte, é das situações que tem suscitado maior preocupação: estão agora registados 57 casos confirmados e uma vítima mortal.

Algarve preocupa médicos. ARS recusa alarmismo No Sul do país, prosseguem as investigações ao surto causado por uma festa ilegal em Odiáxere, no passado sábado. As autoridades de saúde remeteram para esta sexta-feira um balanço dos novos casos, mas a autarquia confirmou ontem 69 casos. A situação levou já as Misericórdias do Barlavento Algarvio a suspender as visitas em lares e equipamentos sociais em 12 localidades, para prevenir o contágio a partir da comunidade. O i tentou perceber se a medida será estendida a todas as estruturas residenciais para idosos da região, mas não teve resposta.

Ainda que a situação possa estar mais circunscrita, os médicos mostram-se preocupados com a capacidade da região para responder ao aumento de casos de covid-19 durante o verão. O alerta foi feito pelo presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, que numa entrevista ao DN mostrou preocupação para com a capacidade de rastrear e isolar casos e dar resposta aos doentes, lembrando que o Algarve não é, normalmente, um bom exemplo na resposta aos picos de sobrelotação no verão. “O que nós sabemos é que durante este ano não aumentaram os efetivos nos hospitais, por isso, a mesma dificuldade que havia no ano passado vai haver neste ano”, alertou o médico ao DN. “Puseram-se 500 ventiladores no Algarve, mas se não houver médicos, estes não trabalham”, disse, admitindo que num surto com 100 casos, poderia ser preciso ‘fechar’ a região. O alerta foi corroborado pela Ordem e também o Sindicato Independente dos Médicos sublinha que existe um défice de médicos no Algarve “em quase todas as especialidades”, diz Roque da Cunha. “A incapacidade que as várias lideranças têm tido para fixar profissionais no Algarve e investir no SNS é evidente. Não há qualquer especialidade no Algarve que se possa dizer que tem os meios suficientes, nem na cirurgia, nem em obstetrícia. Com a promessa de haver um novo hospital, existe uma incapacidade de fixar profissionais e uma degradação das condições, ao mesmo tempo que floresce ao lado iniciativa privada. Há uma transferência de cerca de cinco milhões de euros para iniciativa privada só em atividades cirúrgicas, o que também não contribui para fixar os profissionais no SNS”, diz o médico.

Em declarações à Lusa, o presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve, Paulo Morgado, garantiu que “não há perigo de o Algarve fechar, de o Alentejo fechar ou de o país fechar”, considerando as declarações de Alexandre Valentim Lourenço alarmistas. “Neste momento, a situação da pandemia e da epidemia em Portugal não está completamente controlada, é verdade, mas estamos numa fase descendente da curva”, disse Paulo Morgado, garantindo que a região terá capacidade para responder à pandemia como teve até aqui. “Temos capacidade para ter cerca de 250 doentes covid internados nos nossos hospitais e o máximo que tivemos foi um décimo disso, em termos de capacidade de internamento”, disse, sublinhando que, “num surto de 100 pessoas, se calhar, só 10 é que precisam de internamento”.

O Governo autorizou no início do mês a mobilidade temporária de médicos e enfermeiros para reforçar o Algarve, à semelhança de anos anteriores. “O reforço tem sido sempre pouco, mas nunca aconteceu uma tragédia por causa disso – e este ano também não vai acontecer”, disse Paulo Morgado ao Público.