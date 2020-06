Nas últimas 24 horas, o Chile registou 4.475 novos casos de Covid-19, elevando o total de contágios desde o início da pandemia para 225.103. Em comparação, em Itália,, um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, registam-se cerca de 237.800 casos.

Segundo o Ministério da Saúde chileno, nas últimas 24 horas morreram mais 226 pacientes infetados, com o total de óbitos a subir para 3.841.

O Chile, que vive há mais de três meses em estado de emergência, é já o nono país do mundo com maior número de casos de covid-19.

As autoridades chilenas anunciaram hoje também terem começado a monitorizar os movimentos das pessoas infetadas através do GPS dos telemóveis.

Fernando Rojas, decano de Engenharia da Universidade do Desenvolvimento, em Santiago do Chile, adiantou que estão a ser rastreados "de forma totalmente anónima" mais de quatro milhões de chilenos.

Por seu lado, o ministro da Saúde chileno, Enrique Paris, indicou que as autoridades sanitárias do país já realizaram mais de 903.000 testes de diagnóstico do vírus.

Segundo a Universidade de Oxford, o Chile deteta um caso positivo em cada três testes, face aos quatro necessários na Argentina para encontrar um contágio e aos seis na Colômbia.