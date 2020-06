O Banco de Portugal propôs ao Governo que seja a consultora Deloitte a fazer a auditoria ao Novo Banco na sequência da injeção de capital feita em maio.

Em causa está a transferência de 850 milhões através do Fundo de Resolução e que causou forte polémica.

De acordo com António Ramalho, a instituição financeira já gastou oito milhões de euros em auditorias.

A Deloitte é a mesma consultora que está a fazer a auditoria especial aos atos de gestão do BES/Novo Banco referente ao período entre 2000 e 2018 (ou seja, abarcando quer o período antes quer depois da resolução do BES e criação do Novo Banco), que deverá ser conhecida em julho.