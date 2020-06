por Carlos Diogo Santos e Felícia Cabrita

Vários arguidos e buscas de norte a sul, é este o resultado da megaoperação no caso Isabel dos Santos. As autoridades portuguesas passaram a pente fino casas e escritórios de advogado e pessoas relacionadas com a empresaria e ainda as empresas desta, incluindo a sede da Efacec, no Porto. Ao que o SOL apurou várias pessoas foram constituídas arguidas, mas a empresária angolana não, nem poderia sê-lo nestes dias, uma vez que se encontra fora do território nacional.

As buscas a empresas de Isabel dos Santos e ao advogado da empresária angolana começaram na quarta-feira, mas as diligências no âmbito dos sete inquéritos que correm contra a empresária angolana em Portugal continuaram no dia de hoje, com uma intensificação das ações na região Norte, nomeadamente no Porto, onde fica a sede da Efacec.