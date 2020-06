O Ministério da Saúde espanhol, esta quinta-feira, dia 18 de junho, não reportou novas mortes associadas à Covid-19, mantendo-se o balanço de óbitos nos 27.136, número que se mantém inalterado desde dia 7 de junho (quando aumentou em uma morte).

A tutela explica que o número de óbitos acumulados nos últimos sete dias é de 52.

O número de novos casos de infeção, referentes às últimas 24 horas, é de 143 (ontem foram 141). Depois de três dias consecutivos com números abaixo dos 100, o país volta a assistir a um crescimento de casos diários.

O número total de casos de pessoas com diagnóstico positivo confirmado pelo teste PCR é agora de 245.268 desde o início da pandemia em Espanha.

A região que registou mais casos de infeção desde ontem foi Madrid, com 69 novos casos, seguida pela Catalunha, com 16. As Canárias registaram o aumento mais significativo tendo passado de 1 caso, ontem, para 14, hoje.