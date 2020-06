As Misericórdias anunciaram a suspensão das visitas em lares e equipamentos sociais do Barlavento Algarvio para prevenir novos focos de infeção. A decisão surge na sequência do surto detetado em Lagos associado a uma festa ilegal que teve lugar no passado sábado. Já foram detetados 37 casos positivos ligados à festa e as autoridades de saúde algarvias remeteram um novo ponto de situação para sexta-feira.

A decisão foi anunciada à agência Lusa pelo presidente do secretariado regional das Misericórdias do Algarve. Ao todo as Misericórdias decidiram suspender as visitas aos utentes em 24 equipamentos sociais.

“Face ao surto que surgiu em Lagos decidimos suspender as visitas nos equipamentos sociais das Misericórdias em todo o barlavento [oeste] algarvio, para salvaguardar os milhares de utentes e os cerca de 1.500 funcionários”, disse Armindo Vicente.

O presidente do secretariado regional, estrutura que integra 23 misericórdias em todo o Algarve, especificou que a suspensão das visitas abrange 12 Misericórdias do barlavento, que além de lares gerem unidades de cuidados continuados, lares de jovens e de saúde mental. A Lusa adianta que são abrangidas as Misericórdias de Aljezur, Vila do Bispo, Portimão, Monchique, Lagos, Alvor (Portimão), Estombar (Lagoa), Silves, Alcantarilha e Armação de Pêra (Silves) e Albufeira.

A decisão foi concertada com a ARS do Algarve, adiantou o mesmo responsável. Não foi anunciada nenhuma suspensão geral por parte da ARS, pelo que para as visitas estão apenas suspensas nos equipamentos sociais das Misericórdias. O i já solicitou esclarecimentos à Direção Geral da Saúde sobre se a medida vai aplicada nas restantes unidades e equipamentos sociais da região. As visitas a lares foram retomadas a nível nacional no passado dia 18 de maio excepto para estruturas com surtos ativos, depois de dois meses de suspensão.