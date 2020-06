Arrancou na manhã de ontem uma mega operação de buscas que continua hoje. No Porto os meios empenhados são hoje maiores. Mais de uma centena de inspetores estão a levar a cabo as diligências em Lisboa e no Porto, cidade onde fica a sede da EFACEC. As buscas estão a ser presididas pelo juiz Carlos Alexandre. Em causa, como o SOL revelou ontem, está a investigação das autoridades portuguesas à empresária angolana Isabel dos Santos, filha do antigo presidente angolano. Ontem, o escritório Uría Menendez- Proença de Carvalho terá sido um dos alvos, por ser a sociedade onde trabalhava Jorge Brito Pereira (advogado de Isabel dos Santos) até ao início deste ano.

Leia aqui a peça na íntegra.