Quatro pessoas foram detidas, esta quinta-feira, na sequência de uma operação policial no Bairro da Quinta da Lage, na Amadora. A PSP esteve durante a manhã a cumprir cinco mandados de busca domiciliária por crimes de roubo e tráfico de droga.

A operação teve ínicio por volta das 07h00 e terminou cerca das 8h30. No local estiveram 75 operacionais da divisão policial da Amadora, de acordo com um comunicado do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.