Futuro da Europa – Toque a reunir

Devemos evitar a dispersão e a divergência pelas quais os inimigos da Europa anseiam e que os cidadãos europeus, necessitados de respostas rápidas e pragmáticas, temem.

A Conferência sobre o Futuro da Europa, cujo arranque estava agendado para 9 de maio, foi mais uma vítima da pandemia. Face ao adiamento forçado, a Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu propôs recentemente a sua realização com início em setembro, argumentando que a atual crise da covid-19 “expôs as lacunas institucionais da União Europeia”, designadamente as dificuldades em montar uma resposta coordenada ao nível dos 27 Estados-membros, o que poderá indiciar uma necessidade de reformas.

Quer o Parlamento Europeu quer a Comissão Europeia já apresentaram modelos para a organização da conferência, aguardando-se a proposta do Conselho. Num momento em que se aguarda a aprovação final de um plano europeu de recuperação de nova geração, que quebrou barreiras há muito inexpugnáveis como a partilha do risco, a dimensão solidária e a cooperação ativa entre todos os Estados-membros, abordar a dimensão política do movimento e procurar consolidá-lo institucionalmente é um exercício fascinante, mas não desprovido de riscos.

Desde logo, a perspetiva da realização da conferência incentivou as diferentes famílias políticas europeias a fazerem intensas reflexões internas e a produzirem documentos muito interessantes que refletem os compromissos em cada uma delas, numa saudável combinação entre valores comuns e mundividências diversas. A política acompanhou a necessidade e proporcionou um passo muito positivo.

O que devemos desejar da conferência? Desde logo, espírito aberto e capacidade de diálogo para escutar a sociedade civil. Sempre fui um defensor do aprofundamento institucional do projeto europeu, do reforço do método comunitário em respeito pelo princípio da subsidiariedade e da integração de todos os processos em que há sinergias e ganhos evidentes no cumprimento dos princípios e objetivos da paz, da liberdade, do Estado de direito e do desenvolvimento sustentável.

Se me perguntarem se gostava de um aprofundamento dos tratados de forma a acomodar mais confortavelmente os avanços políticos conseguidos para fazer face à pandemia, a minha resposta é favorável, mas, num contexto de equilíbrios frágeis, qualquer precipitação pode deitar tudo a perder. Já o vimos no início do século, com o Tratado Constitucional Europeu rejeitado em referendo em França e na Holanda.

O mais adequado é explorar ao limite tudo o que ainda podemos fazer no contexto do Tratado de Lisboa, designadamente completar e fortalecer as cooperações reforçadas, de que a União Económica e Monetária é a mais premente, e projetar uma visão e um caminho que nos conduza a uma revisão dos tratados calendarizada cuidadosamente para quando já não for mais possível avançar sem ela e tiver sido constituída uma plataforma política e de cidadania sólida para a viabilizar.

Interpreto o toque a reunir com que decido ilustrar o título deste texto no seu duplo sentido. Toque a reunir para dialogar e aprofundar posições, mas também toque a reunir no essencial para evitar a dispersão e a divergência pelas quais os inimigos da Europa anseiam e que os cidadãos europeus, necessitados de respostas rápidas e pragmáticas, temem.

Eurodeputado