Já tem a simpática idade de 74 anos e há muito que não anda pelo principal campeonato português de futebol. Mas não é por isso que o Clube Oriental de Lisboa – COL para os da família – deixa de ser o principal emblema da zona oriental da capital. Amanhã vai a eleições e uma das listas, a B, recebeu já o apoio de ilustres figuras como o artista Pedro Cabrita Reis, sócio número 2344, que disse num vídeo que acha “imperativo votar na lista B”. Também Pedro Baltazar, eterno candidato à liderança do Sporting, apoia a lista de José Rafael Fonseca, o homem que é o rosto de uma equipa em que não faltam muitas personagens da restauração da zona. As eleições serão renhidas, mas o clube só ganha com a diversidade de opiniões. Aqui fica a entrevista a José Rafael, o homem da lista B.



Por que razão se candidata à presidência do Oriental?

Em fevereiro decidi anunciar a minha candidatura à presidência do Clube Oriental de Lisboa porque, pertencendo à atual direção, vi por dentro o funcionamento do clube e que poderíamos ir além do que se tem feito.

Qual é o seu projeto?

O meu projeto é o Clube Oriental de Lisboa. Pela sua história, não pode andar no meio da tabela – no caso do futebol, que é o coração do clube – tendo condições para fazer mais. Vi por dentro o que poderíamos fazer: uma boa vida financeira e não correspondermos ao que os nossos treinadores nos pediam.

Se diz que o Oriental não pode andar pelo meio da tabela e afirma que os treinadores têm grandes pretensões, como resolve isso?

Satisfazendo. Se tenho dinheiro em caixa, se ele me pede um avançado e se eu lho posso dar, então vamos realmente ao encontro do desejo dele. E depois estamos cá também para pedir as respetivas responsabilidades. Isto é tudo por processos. Nós temos de definir uma meta e um projeto, e alguém tem de assumir a responsabilidade.

O que pode o Oriental fazer pela zona?

O Oriental está na zona oriental da cidade. As freguesias do Beato, Marvila, Parque das Nações e Olivais têm cerca de 140 mil habitantes. Nós não podemos ter só 1400 sócios. Alguma coisa tem de ser feita. E para contrariar isto, o que propomos? Arranjar um polo de divulgação e atendimento dentro das freguesias.

O Oriental teve alguns jogadores clássicos do futebol português como o Costinha, o Amílcar, o Peseiro, o Manuel Pinto, o Nogueira... Dos que são vivos, tem algum associado ao seu projeto?

Tenho, tenho. Todos eles, para já, apoiam-nos. Têm sido publicados vídeos do Luís Carlos, do Amílcar e do Quim, o Cruijff de Marvila. Também temos o apoio do que é para mim o maior desportista português, o Tony Bessone Basto, que foi campeão em 76 de pesca submarina pelo Clube Oriental de Lisboa.

O que propõe a sua lista fazer pelos miúdos da zona?

Para já, vamos captá-los para jogar futebol, aquele futebol lúdico de que eles gostam e que os pais trazem para o campo, para o Eng.o Carlos Salema. O que acontece? Não lhes temos dado condições, boas condições, para os miúdos treinarem. Ora, nós temos de fazer mais e melhor. Uma medida muito simples é o atendimento aos pais destes miúdos. Porque os pais pagam para os miúdos se divertirem, os pais compram os equipamentos, os pais compram tudo, e não temos ninguém no atendimento.

Mas os miúdos continuam a pagar para jogar.

Sim, isso sim.

No seu tempo não pagavam nada.

Não. Nessa altura, não. Mas no meu tempo tínhamos um treinador para duas equipas.

Um miúdo aqui da zona que não tenha dinheiro não pode treinar no Oriental?

Ai pode, pode. Temos casos em que, se se comprovar que não podem pagar, então o Oriental mantém as portas abertas. Ninguém fica para trás.

Mas como?

É a responsabilidade social do clube. Todas as crianças cujos pais não tenham posses para que os seus filhos estejam no clube, nós, Oriental, temos a responsabilidade moral e total de que essas crianças fiquem.

Só no futebol?

Não, em tudo o que esteja relacionado com crianças. Em todas as modalidades.

Leia a entrevista completa na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.