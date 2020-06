A estratégia portuguesa perante a pandemia de covid-19 tem dividido opiniões, dentro e fora de portas. Embora alvo de elogios por parte de alguma imprensa internacional (como a inglesa ou a espanhola), a verdade é que, na hora de se reabrirem as fronteiras, foram vários os países europeus – seguindo critérios diversos – a optar por proibir a entrada de portugueses (ou oriundos do país).

Portugal está incluído, para já, na lista negra de Áustria, Chipre, Lituânia, Bulgária e Grécia, países que, embora aplicando regras específicas, escancaram as suas portas esta semana tendo em vista o reinício da época alta do turismo na Europa. E há ainda os casos de Hungria e Eslováquia, com restrições gerais mas que também afetam Portugal.

O caso da Grécia é aquele que mais tinta tem feito correr: ansiosas por turistas – um artigo no Boletim Económico do Banco Central Europeu sobre o impacto da pandemia estima “que os países da zona euro mais expostos ao impacto da pandemia em termos de exportações líquidas de serviços de viagens sejam Grécia, Chipre, Malta e Portugal” –, as autoridades gregas decidiram autorizar as viagens provenientes de um alargado grupo de países europeus “não afetados por um alto risco de transmissão [de covid-19]”, mas também oriundas de outras latitudes, como Austrália, Nova Zelândia, Japão ou... China (o “berço” do novo coronavírus, atualmente a braços com os receios de uma segunda vaga). Porém, Portugal ficou de fora.

A Grécia conta com um total de 3148 casos positivos e 185 vítimas mortais na sequência da pandemia, números, ainda assim, bem abaixo de outras realidades no Velho Continente.

Os portugueses que queiram visitar a Grécia este verão terão então de efetuar um teste e uma quarentena obrigatória. À chegada dos aeroportos Humberto Delgado (Lisboa) ou Sá Carneiro (Porto), os turistas são integrados no lote das pessoas provenientes das regiões fortemente afetadas pela pandemia – da qual fazem parte, por exemplo, Paris (França), Madrid, Castela e Leão e Catalunha (Espanha) ou Lombardia e Piemonte (Itália), entre outras –, ficando, na primeira noite, hospedados num hotel fornecido pelas autoridades. Se o teste for negativo, o viajante terá de cumprir uma quarentena de sete dias e, se for positivo, de 14 - sempre sob supervisão.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.