“Muito tempo”

O Presidente da República assistiu à missa de homenagem às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande e alertou para a lentidão da justiça. “A justiça tem o seu tempo e há aspetos que têm sido levados a investigação, isso tem demorado muito tempo, e temos noção que esse tempo, às vezes, é muito longo para a vida das pessoas e para a vida das populações”.

Desenvolvimento

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que só com desenvolvimento económico e social é possível evitar que

a tragédia dos incêndios se repita. O Presidente da República considera que esse desenvolvimento tem de ser “mais rápido e mais pujante”.

Aquém do que desejaríamos

Para o Presidente da República, “a única maneira de combater e prevenir certos problemas é com o desenvolvimento social e económico das regiões e esse desenvolvimento fica muitas vezes aquém do que desejaríamos. Agora com a pandemia conhece uma paragem, um compasso de espera, mas mesmo antes temos a noção de que todos desejaríamos que fosse mais rápido”. Marcelo realçou que “onde há desenvolvimento económico e social é mais fácil haver com mais rapidez resposta no ordenamento do território”.