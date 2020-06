No final do ano passado, 1794 juízes estavam a exercer funções nos tribunais, menos 55 quando comparado com o ano anterior.

Os dados são do relatório anual publicado esta quarta-feira pelo Conselho Superior de Magistratura (CSM), que revela ainda que foram realizadas mais 65 inspeções judiciais do que em 2018.

No ano passado, o CSM instaurou 64 ações disciplinares, entre processos, inquéritos e averiguações.